На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП

На федеральной трассе Тюмень—Ханты-Мансийск 28-летний водитель автомобиля Mercedes въехал в отбойник, от чего погиб пассажир иномарки. Об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

«Трагедия на 135-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Автомобиль Mercedes въехал в дорожное ограждение, затем съехал в кювет. Погиб 28-летний пассажир иномарки», — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Также в машине пострадали оставшиеся двое пассажиров и сам водитель. На данный момент в ведомстве выясняют обстоятельства ДТП.пецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку! Подписаться.