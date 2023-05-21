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На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП

На федеральной трассе Тюмень—Ханты-Мансийск 28-летний водитель автомобиля Mercedes въехал в отбойник, от чего погиб пассажир иномарки. Об этом происшествии сообщили в УГИБДД по Тюменской области.

На трассе Тюмень-Ханты-Мансийск произошло смертельное ДТП
© пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

«Трагедия на 135-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Ярковском районе. Автомобиль Mercedes въехал в дорожное ограждение, затем съехал в кювет. Погиб 28-летний пассажир иномарки», — рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Также в машине пострадали оставшиеся двое пассажиров и сам водитель. На данный момент в ведомстве выясняют обстоятельства ДТП.пецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку! Подписаться.

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