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При ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали 6 человек

Шесть человек пострадали в аварии в Подмосковье, где микроавтобус врезался в дерево. Об инциденте сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.

При ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали 6 человек
© РИА Новости

ДТП произошло в 11.45 на семнадцатом километре автодороги Щелково – Фряново.

«Водитель пассажирского микроавтобуса выехал на обочину и совершил столкновение с деревом», - сообщили в прокуратуре.

Водитель и пять пассажиров микроавтобуса получили травмы. Им оказали медпомощь, о состоянии пострадавших данных пока нет.

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Щелковская городская прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств ДТП.

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