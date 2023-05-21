При ДТП с микроавтобусом в Подмосковье пострадали 6 человек
Шесть человек пострадали в аварии в Подмосковье, где микроавтобус врезался в дерево. Об инциденте сообщает Telegram-канал прокуратуры Московской области.
ДТП произошло в 11.45 на семнадцатом километре автодороги Щелково – Фряново.
«Водитель пассажирского микроавтобуса выехал на обочину и совершил столкновение с деревом», - сообщили в прокуратуре.
Водитель и пять пассажиров микроавтобуса получили травмы. Им оказали медпомощь, о состоянии пострадавших данных пока нет.
Щелковская городская прокуратура проконтролирует расследование обстоятельств ДТП.