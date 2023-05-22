Автомобиль Aurus попал в аварию в центре Москвы
Автомобиль Aurus столкнулся с Volvo на проспекте Мира в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Авария произошла в 6:30 мск на пересечении проспекта Мира с Больничным переулком. По предварительной информации, иномарка выезжала из переулка, когда в нее врезался автомобиль представительского класса.
По информации Telegram-канала 112, предварительно, пострадал один человек. Ему потребовалась медицинская помощь, ее оказали на месте, от госпитализации пострадавший отказался.
Напомним, что в воскресенье, 21 мая, шесть человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Подмосковье. ДТП произошло в 11.45 на семнадцатом километре автодороги Щелково – Фряново — водитель пассажирского транспорта выехал на обочину, где столкнулся с деревом.