Автомобиль Aurus попал в аварию в центре Москвы

Автомобиль Aurus столкнулся с Volvo на проспекте Мира в центре Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Авария произошла в 6:30 мск на пересечении проспекта Мира с Больничным переулком. По предварительной информации, иномарка выезжала из переулка, когда в нее врезался автомобиль представительского класса.

По информации Telegram-канала 112, предварительно, пострадал один человек. Ему потребовалась медицинская помощь, ее оказали на месте, от госпитализации пострадавший отказался.