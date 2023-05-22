Автомобиль сбил пешехода МКАД

Автомобиль сбил пешехода на внешней стороне МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 105-го километра МКАД произошло ДТП с участием 2 автомобилей и пешехода. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, автомобиль сбил человека в левом ряду. Второй машины, участвовавшей в ДТП, в кадре не видно. О состоянии сбитого мужчины ничего неизвестно. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.