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Автомобиль сбил пешехода, переходившего МКАД

Автомобиль сбил пешехода на внешней стороне МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Автомобиль сбил пешехода МКАД
© Газета.Ru

«На внешней стороне 105-го километра МКАД произошло ДТП с участием 2 автомобилей и пешехода. На месте работают оперативные службы города», — говорится в сообщении.

Судя по видео, автомобиль сбил человека в левом ряду. Второй машины, участвовавшей в ДТП, в кадре не видно. О состоянии сбитого мужчины ничего неизвестно. Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

В районе ДТП затруднено движение транспорта.

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