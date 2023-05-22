Женщина без водительских прав погибла в ДТП в Башкирии

В Кигинском районе Башкирии нетрезвый мужчина после застолья попросил жену сесть за руль Lada Priora. В результате женщина, у которой не было водительских прав, погибла в ДТП, ее муж выжил. Об этом сообщается в Telegram-канале «Госавтоинспекция Башкортостана».
«Известно, что муж с женой после застолья направлялись домой. Мужчина, находясь в нетрезвом состоянии, посадил за руль транспортного средства свою супругу, которая не имела водительских прав. Со слов мужчины она находилась в трезвом состоянии», — говорится в сообщении.
Женщина не справилась с управлением Lada Priora, съехала с дороги и опрокинулась. От полученных травм водитель скончалась на месте.