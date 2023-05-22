Человек пострадал в крупном ДТП в центре Москвы

Три автомобиля столкнулись в районе Шмитовского проезда. Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 22 мая, сообщил источник в экстренных службах города.

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По словам собеседника «ВМ», в аварии пострадал минимум один человек. Сейчас на месте ДТП перекрыто движение на левом и среднем рядах. Подробности происшествия уточняются.

Другое ДТП с двумя автомобилями произошло 20 мая. Две машины столкнулись на Северо-Восточной хорде напротив улицы Хлобыстова. В результате один из них загорелся.