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МВД: три человека погибли в ДТП на трассе в республике Калмыкия

Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком в Калмыкии, сообщила в пресс-служба МВД России по республике в Telegram-канале. Авария произошла в ночь на 23 мая на 20-м километре автодороги Комсомольский - Артезиан.

МВД: три человека погибли в ДТП на трассе в республике Калмыкия
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"Произошло столкновение "Лада Веста" под управлением 44-летнего жителя Целинного района и грузового транспортного средства "Вольво" под управлением 31-летнего жителя Республики Дагестан", - говорится в заявлении.

В результате ДТП водитель и два пассажира легкового автомобиля погибли. Еще один пассажир "Лады Веста" госпитализирован. В пресс-службе уточнили, что на месте ДТП работают сотрудники правоохранительных органов, выясняются все причины и обстоятельства аварии.

Ранее в Тверской области автомобиль врезался в отбойник и сгорел, погибли четверо.

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