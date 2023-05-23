Во Владивостоке водитель уснул за рулем и врезался в несколько автомобилей

Водитель Toyota Corolla Axio уснул за рулем, выехал на встречную полосу и протаранил несколько автомобилей. Об этом сообщает newsvl.ru.

Отмечается, что авария произошла недалеко от кольца 3-й Рабочей в сторону Некрасовского путепровода. Автомобиль Toyota Corolla Axio столкнулся с Toyota Land Cruiser Prado, который двигался во встречном направлении, а затем с Subaru XV и Toyota Isis.

В результате происшествия никто из участников не пострадал. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего ДТП.