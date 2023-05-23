Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП в Татарстане

В Татарстане машина скорой помощи столкнулась с "Нивой", пострадали три человека
Автомобиль «Нива» столкнулся с машиной скорой помощи в Татарстане. Об этом сообщает портал tatar-inform.ru. Авария произошла на улице Школьная в селе Айша.
Отмечается, что после столкновения оба автомобиля опрокинулись. При этом внедорожник «Нива» оказался в кювете.
По данным издания, водителю «Нивы» и двум фельдшерам понадобилась помощь медиков. О том, что стало причиной аварии, не сообщается.
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