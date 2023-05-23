Машина скорой помощи перевернулась в результате ДТП в Татарстане

Автомобиль «Нива» столкнулся с машиной скорой помощи в Татарстане. Об этом сообщает портал tatar-inform.ru. Авария произошла на улице Школьная в селе Айша.

Отмечается, что после столкновения оба автомобиля опрокинулись. При этом внедорожник «Нива» оказался в кювете.