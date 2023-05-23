Водитель скончался после отказа «скорой» ехать на «чужой» вызов

В Татарстане водитель погиб в ДТП после того, как бригада ближайшей центральной районной больницы отказалась ехать на «чужой» вызов, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Авария произошла в ночь на 30 апреля. Автомобиль Lada , которым управлял Фирдус, перевернулся у станции Бурундуки. Когда к месту ДТП добралась сестра пострадавшего водителя, мужчина был еще жив, но «скорая» еще не приехала.

Как рассказала девушка, медики из ближайшей к месту происшествия больницы в Буинске не приняли вызов, поскольку район за ними не числится, и перенаправили вызов коллегам из Дрожжаное, до которого час езды. Когда «скорая» приехала к месту аварии, медики зафиксировали смерть. По словам сестры водителя, Фирдус скончался за две минуты до прибытия помощи.