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Mash: в Татарстане медики отказали в помощи водителю, мужчина скончался после ДТП

В Татарстане водитель погиб в ДТП после того, как бригада ближайшей центральной районной больницы отказалась ехать на «чужой» вызов, сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Водитель скончался после отказа «скорой» ехать на «чужой» вызов
© Газета.Ru

Авария произошла в ночь на 30 апреля. Автомобиль Lada, которым управлял Фирдус, перевернулся у станции Бурундуки. Когда к месту ДТП добралась сестра пострадавшего водителя, мужчина был еще жив, но «скорая» еще не приехала.

Как рассказала девушка, медики из ближайшей к месту происшествия больницы в Буинске не приняли вызов, поскольку район за ними не числится, и перенаправили вызов коллегам из Дрожжаное, до которого час езды. Когда «скорая» приехала к месту аварии, медики зафиксировали смерть. По словам сестры водителя, Фирдус скончался за две минуты до прибытия помощи.

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