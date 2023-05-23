Сбитый на трассе медведь зубами порвал Lexus, пытаясь достать людей в машине

Медведь напал на автомобиль Lexus после того, как его сбила машина, сообщили в Telegram-канале «Охота и рыбалка в Якутии».

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Инцидент произошел на 149-м км автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино. Автомобиль Lexus на высокой скорости сбил медведя, который переходил проезжую часть. Медведь выжил и, прихрамывая, подошел к машине и напал на нее, рассказал один из водителей, который оказался на месте происшествия.