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Очевидец показал последствия нападения медведя на Lexus в Якутии

Медведь напал на автомобиль Lexus после того, как его сбила машина, сообщили в Telegram-канале «Охота и рыбалка в Якутии».

Сбитый на трассе медведь зубами порвал Lexus, пытаясь достать людей в машине
© Газета.Ru

Инцидент произошел на 149-м км автодороги Хабаровск — Лидога — Ванино. Автомобиль Lexus на высокой скорости сбил медведя, который переходил проезжую часть. Медведь выжил и, прихрамывая, подошел к машине и напал на нее, рассказал один из водителей, который оказался на месте происшествия.

По словам мужчины, хищник, вероятно, пытался добраться до людей. Зверь порвал зубами капот иномарки, отгрыз часть переднего бампера, вдавил лобовое стекло, и прокусил переднюю стойку автомобиля. После этого медведь перелез через отбойник и ушел в лес. Возможно, медведь не увидел людей в салоне из-за сработавших подушек безопасности, отметил водитель.

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