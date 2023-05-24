Грузовой автомобиль столкнулся с двумя легковушками на МКАД и перевернулся. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно». Инцидент произошел поздно вечером 23 мая.

«На внешней стороне 81-го километра МКАД столкнулись легковой автомобиль и грузовик, в результате чего последний опрокинулся на проезжую часть. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Судя по кадрам видео, легковой автомобиль выехал из своего ряда и врезался в фуру. Водитель потерял управление и грузовик перевернулся. Легковушка врезалась в дорожное ограждение. Второй легковой автомобиль на видео не попал. О пострадавших не сообщается.