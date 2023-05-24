В Хабаровске внедорожник ушел под асфальт из-за коммунальной аварии

Прокуратура Центрального района Хабаровска начала проверку в связи с порывом водопровода на улице Гайдара.

В результате произошедшего пострадал припаркованный вдоль дороги автомобиль, задняя часть которого провалилась в образовавшуюся яму. По предварительным данным, в момент случившегося в салоне японского внедорожника никого не было.