В Хабаровске внедорожник ушел под асфальт из-за коммунальной аварии
Прокуратура Центрального района Хабаровска начала проверку в связи с порывом водопровода на улице Гайдара.
В результате произошедшего пострадал припаркованный вдоль дороги автомобиль, задняя часть которого провалилась в образовавшуюся яму. По предварительным данным, в момент случившегося в салоне японского внедорожника никого не было.
"В ходе проверки будет дана оценка деятельности управляющей организации. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - говорится в официальном Telegram-канале надзорного ведомства.