В Дзержинском районе Новосибирска 70-летнего мужчину убило током на рыбалке
В Новосибирске пожилой мужчина погиб от удара током во время рыбалки. Это произошло 23 мая на одном из водоемов в Дзержинском районе. В следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщили о начале доследственной проверки.
По данным следователей, рыбак удочкой задел провода, его ударило током и он погиб на месте. На фотографии, опубликованной региональным СУ СКР, видно, что провода протянуты над небольшим водоемом, а рядом с берегом находится промышленный объект.
фото: СУ СКР по НСО
Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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