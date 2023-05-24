В Дзержинском районе Новосибирска 70-летнего мужчину убило током на рыбалке

В Новосибирске пожилой мужчина погиб от удара током во время рыбалки. Это произошло 23 мая на одном из водоемов в Дзержинском районе. В следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщили о начале доследственной проверки.

По данным следователей, рыбак удочкой задел провода, его ударило током и он погиб на месте. На фотографии, опубликованной региональным СУ СКР, видно, что провода протянуты над небольшим водоемом, а рядом с берегом находится промышленный объект.

фото: СУ СКР по НСО

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.