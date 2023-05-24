$80.17+0.2386.55+0.05

В Дзержинском районе Новосибирска 70-летнего мужчину убило током на рыбалке

В Новосибирске пожилой мужчина погиб от удара током во время рыбалки. Это произошло 23 мая на одном из водоемов в Дзержинском районе. В следственном управлении СКР по Новосибирской области сообщили о начале доследственной проверки.

В Дзержинском районе Новосибирска 70-летнего мужчину убило током на рыбалке
© Bfm.ru Новосибирск

По данным следователей, рыбак удочкой задел провода, его ударило током и он погиб на месте. На фотографии, опубликованной региональным СУ СКР, видно, что провода протянуты над небольшим водоемом, а рядом с берегом находится промышленный объект.

фото: СУ СКР по НСО

Следователи провели осмотр места происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее BFM-Новосибирск рассказывал о смертельном ДТП, произошедшем на трассе в Коченевском районе. Также мы сообщали о смерти жительницы Новосибирска, которая впала в кому, находясь в отпуске на Бали.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий