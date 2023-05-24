Lada Priora рухнула с обрыва в Волгу

В Самарской области Lada Priora съехала в реку Волгу и перевернулась
В Самарской области автомобиль Lada Priora с компанией молодых людей рухнул в реку Волгу, сообщает ГУ МВД России по области.
Инцидент произошел ночью в Приволжском районе. Как установила ГИБДД, молодые люди ехали по грунтощебеночной дороги вдоль реки Волги к улице Юбилейная села Приволжье. В пути водитель Lada Priora не справился с управлением и съехал в правый по ходу движения обрыв к реке, после чего машина перевернулась и оказалась в воде.
За рулем Priora находился 19-летний нетрезвый водитель, ему и пассажиру такого же возраста оказали медицинскую помощь. Сильнее остальных пострадала 16-летняя пассажирка, ее госпитализировали.