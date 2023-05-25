В Петергофе автомобиль с мертвым водителем попал в ДТП

Полиция проводит проверку после ДТП, которое произошло после смерти водителя за рулем, рассказали в сообществе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

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Инцидент произошел в Петродворцовом районе на улице Аврова. Водитель автомобиля Ford выехал на встречную полосу и столкнулся с ограждением.

За рулем легковушки оказался мужчина 1951 года рождения. Прибывшие на место аварии медики констатировали его смерть. Предварительно, у водителя случился сердечный приступ, и мужчина скончался до ДТП. Другие подробности происшествия не уточняются.