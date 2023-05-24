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Автомобиль протаранил жилой дом в Москве

Департамент транспорта Москвы сообщает, что на западе Москвы в жилой дом врезался автомобиль. Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.

Автомобиль протаранил жилой дом в Москве
© РИА Новости

Уточняется, что инцидент произошёл на улице Ивана Франко. На предоставленных ведомством фото заметить белый автомобиль марки Renault, который врезался в жилой дом и получил значительные повреждения передней части. В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются, информации о пострадавших пока не поступало.

t.me/DtOperativno/13008

Ранее в турецкой Анкаре унесённый ветром диван взмыл в воздух, после чего протаранил здание.

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