Автомобиль протаранил жилой дом в Москве

Департамент транспорта Москвы сообщает, что на западе Москвы в жилой дом врезался автомобиль. Об этом ведомство написало в своём Telegram-канале.

Уточняется, что инцидент произошёл на улице Ивана Франко. На предоставленных ведомством фото заметить белый автомобиль марки Renault, который врезался в жилой дом и получил значительные повреждения передней части. В данный момент на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего уточняются, информации о пострадавших пока не поступало.