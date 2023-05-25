В Москве автомобиль такси врезался в скорую помощь, погиб медик

Автомобиль такси врезался в скорую помощь в Москве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
«По предварительной информации, на ул. Профсоюзная 52-летний водитель автомобиля такси пересекал перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи, который перевернулся», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП погиб мужчина-фельдшер. Водитель, два медицинских работника и пациент скорой получили травмы и были госпитализированы.
В отношении водителя такси возбуждено уголовное дело.