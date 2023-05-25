Три человека погибли в результате ДТП в Ивановской области

МВД: на трассе Иваново – Владимир в районе Синей Осоки в ДТП погибли три человека
Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе Иваново – Владимир в районе Синей Осоки, три человека погибли и четверо получили травмы, сообщила пресс-служба УМВД по Ивановской области.
«54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался <…> Погибли два пассажира — мужчина и женщина», — говорится в заявлении в Telegram-канале.
Четверо пострадавших – пассажиры автобуса – госпитализированы.
Пассажирский автобус следовал из Кинешмы в Москву, большегруз ехал из столицы.
На месте ДТП работает следственно-оперативная группа полиции, а также эксперты-криминалисты. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства аварии.