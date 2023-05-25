Три человека погибли в результате ДТП в Ивановской области

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе Иваново – Владимир в районе Синей Осоки, три человека погибли и четверо получили травмы, сообщила пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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«54-летний водитель автобуса от полученных травм скончался <…> Погибли два пассажира — мужчина и женщина», — говорится в заявлении в Telegram-канале.

Четверо пострадавших – пассажиры автобуса – госпитализированы.

Пассажирский автобус следовал из Кинешмы в Москву, большегруз ехал из столицы.