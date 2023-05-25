Такси против скорой помощи: в чем причина трагедии

В Москве таксист, проехав на красный свет, врезался в скорую помощь. В результате аварии фельдшер погиб в больнице. Корреспондент "РГ" разбирался в ситуации.

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Что случилось?

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Ночью водитель такси марки Hyundai, следуя по Нахимовскому проспекту, проехал на запрещающий сигнал светофора. На перекрестке с Профсоюзной улицей он столкнулся с каретой скорой помощи. Она ехала с пациентом и с включенными спецсигналами. После удара машина перевернулась. В результате в больницу были доставлены водитель неотложки, а также пациент и два фельдшера. Позже 34-летний фельдшер скончался от полученных травм.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело за нарушение правил, повлекшее по неосторожности смерть человека. Таксист, 52-летний мужчина, задержан.

Если судить по видеозаписи с камер наблюдения, то зеленый сигнал для таксиста загорелся через 2 секунды после ДТП. Стоили ли эти секунды жизни фельдшера, да и тех лет, которые таксисту придется провести колонии?

Что могло стать причиной?

Такси у нас - не самый безопасный транспорт. По данным страховщиков, частота аварий с легковыми машинами составляет 5 процентов. С такси - 33,5 процента. То есть, каждый третий таксист в обязательном порядке станет виновником ДТП. Тут влияют много факторов. Конечно же, пробеги. Если средний автовладелец за год при частом использовании машины наездит 30 тысяч км, то у таксиста пробег может составить и 100 и 200 тысяч км.

Условия работы - таксисту, чтобы заработать нормально для жизни, просто приходится перерабатывать. О восьми часах трудового дня даже речи не идет. Работать приходится на износ и по 12 и более часов.

И хотя, по данным ГИБДД, в прошлом году количество аварий по вине таксистов в целом в России снизилось более чем на 10 процентов, этот транспорт по-прежнему остается одним из самых опасных.

Мало кто не пользовался такси ни разу в жизни. Все наблюдали, как таксист прямо во время движения управляется сразу с несколькими гаджетами. Тут и навигатор, и прием заказов, да еще и на телефон приходится отвечать. Очевидно, что все это не добавляет безопасности поездке.

Что могло произойти в данной ситуации? Либо водитель просто устал настолько, что не заметил запрещающий сигнал светофора, либо отвлекся на телефон.

Сейчас, согласно нашим законам, всю ответственность за ДТП несет именно водитель. Нет возможности предъявить претензии ни автопарку, который его выпустил на линию, ни агрегатору, который обеспечивал его заказами. Изменить ситуацию может только ответственность юридических лиц за то, что их сотрудник так работает. Но ее не предполагает даже новый закон о такси, который вступит в силу с 1 сентября этого года.

Как ездят скорые?

Как рассказал корреспонденту "РГ" водитель одной из станций скорой помощи, какой бы ни был автомобиль - неотложка, реанимационный - во время перевозки пациента все должны быть пристегнутыми. Все медицинские действия проводятся либо до погрузки в машину, либо пока спецтранспорт никуда не едет. После оказания медицинской помощи начинается транспортировка. И на нее распространяются жесткие требования, в том числе, правил дорожного движения.