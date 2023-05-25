В Анапе столкнулись пять автомобилей

"В 17:30 мск на дороге "Подъезд к городу Анапа" произошло ДТП с участием пяти автомобилей. По предварительным данным, водитель 1973 года рождения на Hyundai ix, двигаясь по второстепенной дороге, при повороте налево не предоставил преимущество движения автомобилю Toyota. Он допустил также столкновение с автомобилем Hyundai Accent, который затем врезался в Lada Largus, а та, в свою очередь, - еще в один автомобиль, Toyota. В результате пассажир Hyundai Accent 1986 года рождения госпитализирован", - сказала собеседница агентства.