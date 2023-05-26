В Приморье три человека погибли в ДТП

В результате ДТП в Надеждинском районе Приморского края три человека погибли, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Авария произошла вечером 25 мая в районе 704-го км автодороги А-370 "Уссури".
"Водитель Toyota Prius в нарушение требований дорожной разметки совершил разворот, в результате чего столкнулся с автомобилем Nissan Vanette", — говорится в заявлении ведомства.
Водитель и пассажирка Toyota Prius погибли, а водитель Nissan был госпитализирован.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка.