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Прокуратура Приморского края: три человека погибли в ДТП в Надеждинском районе

В результате ДТП в Надеждинском районе Приморского края три человека погибли, сообщила пресс-служба прокуратуры региона. Авария произошла вечером 25 мая в районе 704-го км автодороги А-370 "Уссури".

В Приморье три человека погибли в ДТП
© РИА Новости

"Водитель Toyota Prius в нарушение требований дорожной разметки совершил разворот, в результате чего столкнулся с автомобилем Nissan Vanette", — говорится в заявлении ведомства.

Водитель и пассажирка Toyota Prius погибли, а водитель Nissan был госпитализирован.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится доследственная проверка.

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