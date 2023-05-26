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"КамАЗ" опрокинулся и повредил более 10 машин в Красноярске

В Красноярске произошло массовое ДТП с грузовиком, в котором повреждены 12 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Красноярск».

В Красноярске произошло массовое ДТП с 12 автомобилями
© Газета.Ru

По его данным, ДТП произошло в районе дома 37 по улице Пограничников. На фотографиях и видео с последствиями аварии видно, что самосвал «КамАЗ» опрокинулся набок. Перед этим грузовик протаранил ряд автомобилей у края проезжей части, которые столкнулись друг с другом. Утверждается, что водитель «КамАЗа» рассказал о том, что за рулем ему стало плохо. Кроме него пострадавших в аварии нет.

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