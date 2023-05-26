Опубликовано видео взрыва электросамоката в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге мужчину госпитализировали после взрыва электросамоката, инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».

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Инцидент произошел на Васильевском острове рядом со зданием администрации муниципального округа и подстанцией скорой помощи. Электросамокат вспыхнул прямо на ходу, в момент возгорания рядом проезжала машина с медиками.