Опубликовано видео взрыва электросамоката в Санкт-Петербурге

Взрыв электросамоката на улице Петербурга попал на видео
В Санкт-Петербурге мужчину госпитализировали после взрыва электросамоката, инцидент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Mash на Мойке».
Инцидент произошел на Васильевском острове рядом со зданием администрации муниципального округа и подстанцией скорой помощи. Электросамокат вспыхнул прямо на ходу, в момент возгорания рядом проезжала машина с медиками.
45-летнего пострадавшего госпитализировали в шоковом состоянии с ожогами задней поверхности бедер и поясницы, после взрыва он бежал по улице в горящей одежде. Был самокат арендован или принадлежит пострадавшему, не уточняется.