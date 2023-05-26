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В Ялте самосвал врезался в здание и опрокинулся

В Ялте произошло тяжелое ДТП с участием самосвала, который вылетел с проезжей части и врезался в постройку. Об этом сообщает «Крым 24».

Появилось видео последствий тяжелого ДТП с грузовиком в Ялте
© Газета.Ru

По его данным, предположительно, ДТП произошло из-за взорвавшегося колеса. Имеются пострадавшие, в том числе один несовершеннолетний. Инцидент произошел на улице Блюхера, при аварии был слышен звук взрыва, уточняет Telegram-канал «Крымский» и публикует видеозапись последствий инцидента.

На записи видно, что трехосный самосвал смял ограждение трассы и упал в кювет, завалившись на правый бок. Пострадавший в ДТП подросток госпитализирован.

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