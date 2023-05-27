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В Екатеринбурге мужчина на иномарке насмерть сбил пешехода

В Екатеринбурге вечером 26 мая 22-летний мужчина-водитель Volkswagen Polo сбил насмерть 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Инцидент произошел на Сибирском тракте вблизи дома №97 около 23:40, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

В Екатеринбурге мужчина на иномарке насмерть сбил пешехода
© отделение пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу

«По предварительной информации, 22-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь по Сибирскому тракту в сторону улицы Курганская, сбил 44-летнего мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. Пешеход скончался на месте от полученных травм», — сказано в сообщении.

Водитель пояснил сотрудникам Госавтоинспекции, что пешеход появился на дороге внезапно. Мужчина начал останавливать машину, но наезда избежать не удалось. Сотрудники ведомства проводят расследование по факту ДТП.

Также в ГИБДД призвали пешеходов соблюдать правила дорожного движения.

«Пересекать проезжую часть нужно в строго отведенных для этого местах. Водителей просим быть особо внимательными при управлении машинами, соблюдайте дистанцию и скоростной режим», — резюмировали в ведомстве.

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