Пермяку выплатят более миллиона рублей за ДТП

Жителю Перми выплатят 1 334 699 рублей за восстановительный ремонт автомобиля, поврежденного в результате ДТП. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.
«Взыскать в пользу истца ущерб, причиненный в результате ДТП в размере 1 334 699 рублей. Выплатить расходы по оплате госпошлины в размере 14 873 рубля», — говорится в решении суда.
Истец обратился в суд с иском о взыскании ущерба. По его словам, ответчик виновен в произошедшем ДТП, в результате которого был поврежден автомобиль истца. Страховая компания выплатила 400 тысяч рублей, что значительно меньше полной стоимости ремонта, которая составила 1 734 699 рублей. Ответчик не пришел на судебное заседание, но объяснил, что не оспаривает свою вину в ДТП и размер ущерба.
Ранее URA.RU писало, что пермяк отсудил у строительной компании более одного миллиона рублей за ДТП с трактором. Ответчик отрицал все обвинения, но экспертиза показала, что виноват тракторист, который не включил сигнальные огни.