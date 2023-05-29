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Пермяку выплатят более миллиона рублей за ДТП

Жителю Перми выплатят 1 334 699 рублей за восстановительный ремонт автомобиля, поврежденного в результате ДТП. Об этом сообщается на сайте Мотовилихинского районного суда Перми.

Пермяку выплатят более миллиона рублей за ДТП
© ТАСС

«Взыскать в пользу истца ущерб, причиненный в результате ДТП в размере 1 334 699 рублей. Выплатить расходы по оплате госпошлины в размере 14 873 рубля», — говорится в решении суда.

Истец обратился в суд с иском о взыскании ущерба. По его словам, ответчик виновен в произошедшем ДТП, в результате которого был поврежден автомобиль истца. Страховая компания выплатила 400 тысяч рублей, что значительно меньше полной стоимости ремонта, которая составила 1 734 699 рублей. Ответчик не пришел на судебное заседание, но объяснил, что не оспаривает свою вину в ДТП и размер ущерба.

Ранее URA.RU писало, что пермяк отсудил у строительной компании более одного миллиона рублей за ДТП с трактором. Ответчик отрицал все обвинения, но экспертиза показала, что виноват тракторист, который не включил сигнальные огни.

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