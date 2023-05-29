Пермяку выплатят более миллиона рублей за ДТП

Истец обратился в суд с иском о взыскании ущерба. По его словам, ответчик виновен в произошедшем ДТП, в результате которого был поврежден автомобиль истца. Страховая компания выплатила 400 тысяч рублей, что значительно меньше полной стоимости ремонта, которая составила 1 734 699 рублей. Ответчик не пришел на судебное заседание, но объяснил, что не оспаривает свою вину в ДТП и размер ущерба.