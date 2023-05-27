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Массовая авария произошла в подмосковных Мытищах

Пять автомобилей столкнулись в массовой аварии на пересечении Волковского шоссе и улицы Мира в подмосковных Мытищах. Об этом в субботу, 27 мая, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Массовая авария произошла в подмосковных Мытищах
© Мослента

По данным ведомства, ДТП произошло в утренние часы. Движение на данном участке было затруднено. В результате столкновения есть пострадавшие.

Как сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком live», травмы получили четыре человека. Еще один, по данным администраторов сообщества, погиб.

Ранее массовая авария произошла на 33-м километре МКАД в Москве.

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