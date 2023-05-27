В ДТП с автобусом в Ульяновской области пострадали семь человек

Семь человек доставлены в больницу после ДТП с рейсовым автобусом в Чердаклинском районе Ульяновской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Ульяновской области Алексей Русских.

"В Чердаклинском районе произошло ДТП с рейсовым автобусом. По предварительной информации, причиной аварии стал выезд легкового автомобиля на полосу встречного движения. Семерых пострадавших жителей региона медики доставили в ЦГКБ Ульяновска. Два человека находятся в тяжелом состоянии", - написал Русских.

На место ДТП выезжали три бригады скорой помощи, добавил глава региона. Он также поручил Минздраву региона координировать работу по оказанию всей необходимой помощи.