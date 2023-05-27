В Ленобласти грузовик раздавил пенсионера и протащил его по дороге

В Киришском районе Ленобласти большегруз наехал на пешехода и протащил его за собой на несколько метров, мужчина скончался, рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».
Инцидент произошел утром в субботу на Молодежном бульваре. Водитель грузовика MAN, двигаясь задним ходом, не заметил пожилого пешехода и наехал на него.
За рулем большегруза находился мужчина 1979 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался на месте. По словам очевидцев, погибшему было около 60-70 лет, а на момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.