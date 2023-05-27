В Ленобласти грузовик раздавил пенсионера и протащил его по дороге

В Киришском районе Ленобласти большегруз наехал на пешехода и протащил его за собой на несколько метров, мужчина скончался, рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

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Инцидент произошел утром в субботу на Молодежном бульваре. Водитель грузовика MAN, двигаясь задним ходом, не заметил пожилого пешехода и наехал на него.