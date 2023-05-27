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33 минуты назад

В Ленобласти грузовик протащил по дороге тело попавшего под колеса пешехода

Газета.Ru

В Киришском районе Ленобласти большегруз наехал на пешехода и протащил его за собой на несколько метров, мужчина скончался, рассказали в сообществе «Дорожный инспектор» в соцсети «ВКонтакте».

В Ленобласти грузовик раздавил пенсионера и протащил его по дороге
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Инцидент произошел утром в субботу на Молодежном бульваре. Водитель грузовика MAN, двигаясь задним ходом, не заметил пожилого пешехода и наехал на него.

За рулем большегруза находился мужчина 1979 года рождения. В результате ДТП пешеход скончался на месте. По словам очевидцев, погибшему было около 60-70 лет, а на момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.

ДТП,
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