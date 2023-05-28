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На трассе Новороссийск - Керчь произошло ДТП с участим шести автомобилей

Столкновение шести автомобилей произошло под Новороссийском на трассе Новороссийск - Керчь. Количество пострадавших уточняется, сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Новороссийска в воскресенье.

На трассе Новороссийск - Керчь произошло ДТП с шестью машинами
© РИА Новости

"На автодороге Новороссийск - Керчь на въезде в город произошло ДТП, по предварительным данным, с участием 6 автомобилей. Первоначально имело место дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. После чего со стоящими транспортными средствами, по предварительным данным, допустили столкновение еще 4 автомобиля", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, количество пострадавших уточняется, движение затруднено на въезде и выезде из Новороссийска в районе поста весового контроля.

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