На трассе Новороссийск - Керчь произошло ДТП с шестью машинами

"На автодороге Новороссийск - Керчь на въезде в город произошло ДТП, по предварительным данным, с участием 6 автомобилей. Первоначально имело место дорожно-транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей. После чего со стоящими транспортными средствами, по предварительным данным, допустили столкновение еще 4 автомобиля", - говорится в сообщении.