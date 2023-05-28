Фура с химикатами перевернулась в Башкирии

В Башкирии фура с химикатами съехала в кювет на трассе М5 и перевернулась. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

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Инцидент произошел 27 мая около деревни Искра. В результате ДТП розлива топлива не произошло, уточнили в ведомстве. По предварительной информации, фура перевозила металлические бочки с эмульгатором катионных битумных эмульсий в жидком виде.

"В результате опрокидывания фуры произошла деформация металлических бочек и капельный розлив содержимого на поверхность земли", – говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве сообщили, что водных объектов рядом с местом происшествия нет, какая-либо угроза отсутствует. Проводятся все необходимые мероприятия, ситуация находится на контроле регионального управления МЧС.