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Фура с химикатами перевернулась в Башкирии

В Башкирии фура с химикатами съехала в кювет на трассе М5 и перевернулась. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Фура с химикатами перевернулась в Башкирии
© телеграм-канал "МЧС Башкортостан"

Инцидент произошел 27 мая около деревни Искра. В результате ДТП розлива топлива не произошло, уточнили в ведомстве. По предварительной информации, фура перевозила металлические бочки с эмульгатором катионных битумных эмульсий в жидком виде.

"В результате опрокидывания фуры произошла деформация металлических бочек и капельный розлив содержимого на поверхность земли", – говорится в сообщении МЧС.

В ведомстве сообщили, что водных объектов рядом с местом происшествия нет, какая-либо угроза отсутствует. Проводятся все необходимые мероприятия, ситуация находится на контроле регионального управления МЧС.

Ранее авария с рейсовым автобусом произошла в Чердаклинском районе Ульяновской области. В результате ДТП пострадали семь человек. До этого шесть человек стали жертвами аварии в Кызылском районе Республики Тыва. По информации регионального управления Госавтоинспекции, участниками аварии стали три транспортных средства.

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