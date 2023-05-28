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1 час назад

Школьница погибла в результате ДТП с грузовиком под Саратовом

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Мопед и грузовик столкнулись в райцентре Перелюб Саратовской области, в результате 14-летняя водитель мопеда погибла, сообщает региональное управление ГИБДД.

Школьница погибла в результате ДТП с грузовиком под Саратовом
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что «Газель» и мопед столкнулись на пересечении улиц Советской и Чкаловской.

«В результате ДТП водитель двухколесного транспорта погибла, пассажирка 15 лет доставлена в медучреждение», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.

Ранее прокуратура Тувы заявила, что шесть человек погибли в аварии в Кызылском районе республики.

ДТП,ГИБДД,
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