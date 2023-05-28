Школьница погибла в результате ДТП с грузовиком под Саратовом

Мопед и грузовик столкнулись в райцентре Перелюб Саратовской области, в результате 14-летняя водитель мопеда погибла, сообщает региональное управление ГИБДД.
Отмечается, что «Газель» и мопед столкнулись на пересечении улиц Советской и Чкаловской.
«В результате ДТП водитель двухколесного транспорта погибла, пассажирка 15 лет доставлена в медучреждение», — приводит РИА Новости сообщение.
Уточняется, что пострадавшая находится в состоянии средней степени тяжести.
Ранее прокуратура Тувы заявила, что шесть человек погибли в аварии в Кызылском районе республики.