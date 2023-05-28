В Крыму произошло массовое ДТП

"Примерно в 22:30 на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта возле села Пионерского произошло массовое ДТП. По предварительной информации, в аварии участвовало около семи автомобилей. <...> В ДТП пострадали, предварительно, четыре человека. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Точные обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.