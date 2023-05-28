$79.97-0.0285.92+0.04
39 минут назад

В Крыму в массовом ДТП пострадали четыре человека

ТАСС

Четыре человека пострадали вечером субботы в ДТП с участием семи автомобилей возле села Пионерского в Республике Крым, сообщается в Telegram-канале МВД по региону.

В Крыму произошло массовое ДТП
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Примерно в 22:30 на автодороге Симферополь - Алушта - Ялта возле села Пионерского произошло массовое ДТП. По предварительной информации, в аварии участвовало около семи автомобилей. <...> В ДТП пострадали, предварительно, четыре человека. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Точные обстоятельства и причины дорожно-транспортного происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, водитель автомобиля Lexus, двигаясь со стороны Алушты, столкнулся с попутным автомобилем Opel, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся еще с несколькими машинами.

Ройзман попал в ДТП под Екатеринбургом

ДТП,Lexus,Opel,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий