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Четыре человека пострадали при столкновении семи автомобилей в Крыму

В Республике Крым четыре человека пострадали в ДТП с участием семи автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал МВД по региону. Авария произошла вечером 27 мая возле села Пионерское.

Массовое ДТП с участием семи автомобилей произошло в Крыму
© depositphotos.com

"Водитель автомобиля Lexus, двигаясь со стороны Алушты, допустил столкновение с автомобилем Opel, двигавшемся в попутном направлении, далее выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Skoda, потом автомобилем Hyundai и далее с автомобилем Skoda", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ДТП пострадали четыре человека. Об их состоянии ничего неизвестно. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшей аварии.

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Ранее сообщалось, что семь человек пострадали в результате ДТП с рейсовым автобусом "ПАЗ" в Ульяновской области.

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