В Новосибирске водитель на автомобиле каршеринга врезался в припаркованные машины

В Новосибирске водитель каршерингового автомобиля Volkswagen Polo врезался в припаркованные машины около в ЖК «Матрешки». Об этом сообщает Telegram-канал «ACT-54».

Отмечается, что в результате аварии пострадали три автомобиля. В момент ДТП в салоне каршерингового автомобиля находилась компания людей. После столкновения водитель сбежал с места происшествия.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.