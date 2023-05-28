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В Саратовской области в ДТП пострадали девять человек

Девять человек, включая детей, получили травмы после ДТП в Саратовской области. Двухлетняя девочка находится в крайне тяжелом состоянии, она впала в кому. Об этом сообщил министр здравоохранения области Олег Костин.

В Саратовской области в ДТП пострадали девять человек
© РИА Новости

Инцидент произошел в 8.40 в Лысогорском районе, на 660 километре федеральной трассы Р - 22 «Каспий».

«Произошло столкновение двух легковых автомобилей, пострадало 9 человек, в том числе 2 ребёнка», - написал министр в Telegram-канале.

Девочка 2 лет получила открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и находится в коме I-II степени. Ее состояние крайне тяжёлое. Санитарный вертолет доставил ребенка в Саратовскую областную детскую клиническую больницу.

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Также госпитализирована с травмой коленного сустава 17-летняя девушка. Ее состояние удовлетворительное.

Взрослые пострадавшие получили ушибы, сотрясения и отказались о госпитализации.

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