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Последствия массовой аварии в Подмосковье попали на видео

Массовая авария произошла в Дмитровском городском округе. Видео с места ДТП опубликовал Telegram-канал «Подмосковье сегодня».

По имеющимся данным, машины столкнулись в районе подмосковного села Пересветово. Один из автомобилей перевернулся в результате аварии, другие машины также получили повреждения.

На месте работают правоохранительные органы, также подъехала карета скорой помощи. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что массовая авария со смертельным исходом произошла в подмосковных Мытищах.

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