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Байкер чудом остался цел в жестком ДТП в Новокузнецке

Накануне в южной столице Кузбасса иномарка отправила в полет мотоциклиста. Байк получил сокрушительный урон, а водитель отделался испугом.

Байкер чудом остался цел в жестком ДТП в Новокузнецке
© ТАСС

В воскресенье, 28 мая, около 15:30 на проспекте Курако, 28 в Новокузнецке не поделили проезжую часть легковой Mitsubishi и двухколесный Honda.

– По предварительным данным <...> водитель, 1974 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero, осуществляя разворот <...> не уступил дорогу мотоциклу Honda под управлением водителя 1994 года рождения, который двигался во встречном направлении, – сказали сайту VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса.

Судя по видео из соцсетей, байкер после наезда на лихача пролетел несколько метров, а затем врезался в фонарный столб. Тем не менее никто из людей не пострадал, заверили в ГИБДД. Причинен лишь материальный ущерб.

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