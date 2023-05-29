Байкер чудом остался цел в жестком ДТП в Новокузнецке

В воскресенье, 28 мая, около 15:30 на проспекте Курако, 28 в Новокузнецке не поделили проезжую часть легковой Mitsubishi и двухколесный Honda .

– По предварительным данным <...> водитель, 1974 года рождения, управляя автомобилем Mitsubishi Pajero , осуществляя разворот <...> не уступил дорогу мотоциклу Honda под управлением водителя 1994 года рождения, который двигался во встречном направлении, – сказали сайту VSE42.Ru в ГИБДД Кузбасса.

Судя по видео из соцсетей, байкер после наезда на лихача пролетел несколько метров, а затем врезался в фонарный столб. Тем не менее никто из людей не пострадал, заверили в ГИБДД. Причинен лишь материальный ущерб.