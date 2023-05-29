Пешеход попал под колеса автомобиля на МКАД

В Москве кроссовер сбил мужчину, который попытался перебежать МКАД. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 2-го километра МКАД произошло ДТП с участием автомобиля и пешехода, пересекавшего проезжую часть вне зоны действия пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

Судя по видео, мужчина был сбит кроссовером, когда практически перебежал дорогу. При этом водитель пытался уйти от столкновения. О состоянии перебегавшего дорогу мужчины не сообщается.