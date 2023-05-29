В Череповце водитель погиб, уходя от погони ГИБДД

В Череповце 52-летний водитель автомобиля Renault пытался скрыться от сотрудников ГИБДД, врезался в бетонный блок при въезде на мост и погиб, сообщается в паблике «Канал 12 Череповец» в соцсети «ВКонтакте».

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По его данным, сотрудники ГИБДД на улице Сталеваров в Череповце проводили массовую проверку машин в рамках рейда «Нетрезвый водитель». Водитель автомобиля Renault без номеров не подчинился требованию об остановке и попытался скрыться, а в ходе погони неоднократно нарушал ПДД, проезжая перекрестки на красный свет.