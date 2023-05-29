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Массовое ДТП с участием мусоровоза произошло в Екатеринбурге

Массовая автомобильная авария произошла в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Пять автомобилей столкнулись в Екатеринбурге
© Газета.Ru

Отмечается, что ДТП произошло на улице Академика Вонсовского. Мусоровоз ехал по прилегающей территории, подрезал машину Geely, она врезалась в припаркованные автомобили. Всего повреждения кузова получили пять машин.

По данным канала в аварии никто из водителей и пассажиров автомобилей не пострадал.

Ранее стало известно, что два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Лысогорском районе Саратовской области, пострадали девять человек.

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