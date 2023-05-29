Пять автомобилей столкнулись в Екатеринбурге

Массовое ДТП с участием мусоровоза произошло в Екатеринбурге
Массовая автомобильная авария произошла в Екатеринбурге. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.
Отмечается, что ДТП произошло на улице Академика Вонсовского. Мусоровоз ехал по прилегающей территории, подрезал машину Geely, она врезалась в припаркованные автомобили. Всего повреждения кузова получили пять машин.
По данным канала в аварии никто из водителей и пассажиров автомобилей не пострадал.
Ранее стало известно, что два легковых автомобиля столкнулись на федеральной трассе в Лысогорском районе Саратовской области, пострадали девять человек.