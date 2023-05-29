На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей
На внешней стороне 82-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
Отмечается, что авария произошла перед развязкой с Дмитровским шоссе. На место прибыли экстренные службы, причины произошедшего выясняются.
— Движение в районе ДТП затруднено, — пишет Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
Другое ДТП произошло днем 28 мая на Новосходненском шоссе. 14-летний подросток двигался на велосипеде по обочине навстречу движению. В какой-то момент на него наехал водитель грузовика, который с места аварии скрылся. От полученных травм пострадавший скончался на месте.