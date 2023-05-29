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58 минут назад

Момент нападения женщины на припаркованную машину в Чувашии попал на видео

Газета.Ru

Во дворе жилого дома в Новочебоксарске женщина разгромила припаркованный во дворе автомобиль, запрыгнув на капот и крышу. Об этом сообщает Telegram-канал «Про город Чебоксары».

В Новочебоксарске женщина разгромила автомобиль на парковке
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На записи, снятой очевидцем инцидента, видно, что злоумышленница сначала оторвала боковые зеркала машины, не обращая внимания на сработавшую сигнализацию. Затем она запрыгнула на капот автомобиля, промяв его. После этого — перебралась на крышу, дважды прыгнула на ней и, спустившись на землю, оторвала стеклоочиститель. За процессом наблюдала ее подруга.

Очевидцы предполагают, что причиной действий злоумышленницы стала измена со стороны владельца автомобиля.

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