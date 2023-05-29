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Поссорились: в Ростовской области пенсионер до смерти избил свою супругу

Ростовская область, 29 мая 2023. DON24.RU. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 77-летнего жителя Каменска-Шахтинского. Его подозревают в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома России. Преступление произошло 26 мая этого года в квартире на улице Красной. По версии следствия, подозреваемый в ходе ссоры со своей 72-летней женой набросился на нее с кулаками. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия. В ходе допроса мужчина полностью признал свою вину, сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обстоятельства совершенного преступления устанавливаются.

Поссорились: в Ростовской области пенсионер до смерти избил свою супругу
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