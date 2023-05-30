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Автомобиль загорелся посреди ночи в кузбасском городе

Ночью в одном из кузбасских городов загорелся легковой автомобиль. В региональном ГУ МЧС редакции VSE42.Ru раскрыли подробности произошедшего.

Автомобиль загорелся посреди ночи в кузбасском городе
© Vse42.ru

Так, в 01:54 30 мая спасатели получили сообщение о пожаре в автомобиле Toyota Camry 2017 года выпуска на улице Тульской в Новокузнецке. На место прибыли огнеборцы.

– На момент прибытия первого подразделения из моторного отсека автомобиля шел дым. В результате обгорел моторный отсек автомобиля, – рассказали редакции VSE42.Ru в ГУ МЧС по Кузбассу.

Сообщается, что пожар локализовали в 01:58, а ликвидировали через минуту – в 01:59. К тушению привлекались четыре человека и одна единица техники.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

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