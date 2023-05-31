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Момент наезда автобуса на инспектора ДПС и водителя в Омске попал на видео

В Омске водитель рейсового автобуса сбил водителя и инспектора ДПС, а также протаранил автомобиль, возле которого они стояли. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области.

В Омске рейсовый автобус сбил инспектора ДПС и водителя
© Газета.Ru

«Предварительно установлено, что водитель автобуса, следующего по маршруту № 45, не справился с управлением и допустил выезд на обочину с последующим наездом на стоящее транспортное средство Volkswagen и находившихся рядом с автомобилем водителя и инспектора дорожно-патрульной службы», — отмечается в сообщении ведомства.

Водитель и сотрудник ГИБДД получили травмы и были госпитализированы.

На видеозаписи инцидента, размещенной в паблике «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте», видно, что инспектор стоит на обочине у машины спиной к приближающемуся автобусу, рядом с ним находится водитель. Автобус при этом выехал на обочину и сбил мужчин, а также врезался в заднюю часть припаркованного автомобиля, отчего тот переместился вперед.

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