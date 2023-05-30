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Блогер Адель Сергеенкова попала под автомобиль

Блогера Адель Сергеенкову переехал автомобиль. Об этом она рассказала в своем личном блоге.

Блогера Адель Сергеенкову переехал автомобиль
© Вечерняя Москва

— Девочки, мне страшно писать это. Начинаю вспоминать все в деталях. Все ужаснее, чем можно себе представить. Меня не били, не поджигали. Меня переехали машиной. Это страшно, намного страшнее, чем вы сейчас себе визуализируете, — поделилась Сергеенкова.

В результате произошедшего девушка получила пять переломов, а также множество гематом и ран на теле. Сейчас блогеру требуется операция на плечо. О причинах аварии пока неизвестно, но Сергеенкова намекает на то, что в этом могут быть замешаны ее близкие.

23 марта в аварию попали блогер Даня Милохин и рэп-исполнитель Моргенштерн*. Инцидент произошел на тайском острове Пхукет, рядом с пляжем Банг Тао. Блогеры не справились с управлением скутером и врезались в автомобиль. При этом кто именно был за рулем, неизвестно.

Позже в Сети появились кадры с места ДТП с участием Милохина и Моргенштерна на Пхукете. На снимках можно увидеть разбитый скутер и легковой автомобиль.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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