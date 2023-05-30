Самосвал перевернулся на МКАД

В Москве на МКАД самосвал опрокинулся на бок. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«На внешней стороне 53 километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на бок», — говорится в сообщении.

Судя по видео, самосвал на высокой скорости пытался съехать с МКАД в сторону Сколково, однако накренился и завалился на левый бок. До опрокидывания у него лопнуло заднее колесо.