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Самосвал опрокинулся на бок на МКАД в районе Сколковского шоссе

В Москве на МКАД самосвал опрокинулся на бок. Об этом сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Самосвал перевернулся на МКАД
© Газета.Ru

«На внешней стороне 53 километра МКАД водитель грузового автомобиля не справился с управлением и опрокинулся на бок», — говорится в сообщении.

Судя по видео, самосвал на высокой скорости пытался съехать с МКАД в сторону Сколково, однако накренился и завалился на левый бок. До опрокидывания у него лопнуло заднее колесо.

О пострадавших не сообщается. Полиция устанавливает причины и обстоятельства произошедшего ДТП.

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