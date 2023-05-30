Легковой автомобиль и грузовик столкнулись под Брянском

«ДТП произошло 29 мая около 16 часов 55 минут на 104 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь». Водитель автомобиля Kia Rio совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mercedes Atego, после чего грузовик съехал в кювет», — говорится в сообщении.