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Водителю Kia оторвало руку в ДТП с грузовиком под Брянском

Под Брянском водителю Kia Rio в результате аварии оторвало руку. Об этом сообщает ГИБДД Брянской области.

Легковой автомобиль и грузовик столкнулись под Брянском
© Газета.Ru

«ДТП произошло 29 мая около 16 часов 55 минут на 104 км автодороги Р-120 «Орел-Брянск-Смоленск-граница с Республикой Беларусь». Водитель автомобиля Kia Rio совершил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Mercedes Atego, после чего грузовик съехал в кювет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в аварии пострадал водитель Kia Rio. Во время столкновения ему оторвало левую руку. Мужчину госпитализировали в ближайшую больницу. Оба участника ДТП прошли медицинское освидетельствование. В момент аварии они были трезвы.

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